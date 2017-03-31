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善心人捐助台東棒球50萬 立委劉櫂豪代贈3校

2017-03-31  15:11

［記者黃明堂／台東報導］不具名的人士透過立委劉櫂豪捐贈總計50萬元經費給台東三級棒球學校，劉櫂豪立委分別到訪泰源國中、成功國小與紅葉國小轉贈善款，勉勵小朋友在球隊中好好學習。

劉櫂豪表示，棒球向來是台灣人熱愛的體育活動，許多台東學童自幼夢想加入棒球隊，各級學校也積極推廣棒球運動，但都面臨經費短缺問題，不具名人士捐贈50萬元的棒球隊經費，供學校用於棒球隊訓練、比賽之用。

劉櫂豪立委勉勵棒球隊小朋友朝夢想前進，不管以後是否往職業棒球選手發展，都要好好珍惜在棒球隊的時光，學習與人相處，照顧自己也照顧別人，讓身處棒球隊的這幾年成為人生最美好的回憶。

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  • 立委劉櫂豪（中著白襯衫）代贈捐款給泰源國中棒球隊。（記者黃明堂攝）

    立委劉櫂豪（中著白襯衫）代贈捐款給泰源國中棒球隊。（記者黃明堂攝）

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