善心人捐助台東棒球50萬 立委劉櫂豪代贈3校

2017-03-31 15:11

［記者黃明堂／台東報導］不具名的人士透過立委劉櫂豪捐贈總計50萬元經費給台東三級棒球學校，劉櫂豪立委分別到訪泰源國中、成功國小與紅葉國小轉贈善款，勉勵小朋友在球隊中好好學習。

劉櫂豪表示，棒球向來是台灣人熱愛的體育活動，許多台東學童自幼夢想加入棒球隊，各級學校也積極推廣棒球運動，但都面臨經費短缺問題，不具名人士捐贈50萬元的棒球隊經費，供學校用於棒球隊訓練、比賽之用。

劉櫂豪立委勉勵棒球隊小朋友朝夢想前進，不管以後是否往職業棒球選手發展，都要好好珍惜在棒球隊的時光，學習與人相處，照顧自己也照顧別人，讓身處棒球隊的這幾年成為人生最美好的回憶。