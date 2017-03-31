柯P帶隊南向 業者：困「南」重重
2017-03-31 15:08
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊南向今邁入第六天，上午在印度泰姬陵酒店舉辦產業論壇，邀請台灣、印度在電商、物流等方面的產業代表，分享交流經驗。不少出席論壇的台灣產業代表直言，政府推南向，但東南亞在語言、文化等各方面，光合約可能就要有印度文、越南文多種版本，相較於西進中國市場，東南亞的複雜程度會高出許多，政府應提出找到更明確方向與投資標的，否則恐怕困「南」重重。
據了解，今日產業論壇約百人出席，但原訂9點半開始的論壇，因印度貴賓遲到一個小時，延到10點20左右才開始。北市府由產發局介紹北市推動智慧城市相關情形，印方則向台灣業者介紹印度市場。
據透露，有台灣產業代表私下坦言，政府推南向，但整個過程就像瞎子摸象，就連政府也不清楚投資標的，此外中國大陸與印度目前有些許矛盾，在印度投資很可能因此打壞與另一邊關係，不少業者持觀望態度，等其他業者先行後再作打算。
也有產業代表指出，大陸是一塊很大的市場，語言法令法規都是一套標準，可是南進有這麼多國家，可能光合約就要有印度文、越南文多種版本，法規也有不同限制，複雜程度高出許多。
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