| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外籍衝浪客激怒漁民被刺傷 差一公分傷心臟 清潔婦人遭割頸奪命 兇嫌喝農藥輕生獲救
 首頁 > 政治

柯P帶隊南向 業者：困「南」重重

2017-03-31  15:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率隊南向今邁入第六天，上午在印度泰姬陵酒店舉辦產業論壇，邀請台灣、印度在電商、物流等方面的產業代表，分享交流經驗。不少出席論壇的台灣產業代表直言，政府推南向，但東南亞在語言、文化等各方面，光合約可能就要有印度文、越南文多種版本，相較於西進中國市場，東南亞的複雜程度會高出許多，政府應提出找到更明確方向與投資標的，否則恐怕困「南」重重。

據了解，今日產業論壇約百人出席，但原訂9點半開始的論壇，因印度貴賓遲到一個小時，延到10點20左右才開始。北市府由產發局介紹北市推動智慧城市相關情形，印方則向台灣業者介紹印度市場。

據透露，有台灣產業代表私下坦言，政府推南向，但整個過程就像瞎子摸象，就連政府也不清楚投資標的，此外中國大陸與印度目前有些許矛盾，在印度投資很可能因此打壞與另一邊關係，不少業者持觀望態度，等其他業者先行後再作打算。

也有產業代表指出，大陸是一塊很大的市場，語言法令法規都是一套標準，可是南進有這麼多國家，可能光合約就要有印度文、越南文多種版本，法規也有不同限制，複雜程度高出許多。

廣告
  • 北市府今在印度舉辦產業論壇，邀請台印產業代表分享交流經驗。（圖為柯文哲昨參訪甘地紀念館資料照，北市府提供）

    北市府今在印度舉辦產業論壇，邀請台印產業代表分享交流經驗。（圖為柯文哲昨參訪甘地紀念館資料照，北市府提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 印度 新南向 新南向政策 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：柯P帶隊南向 業者：困「南」重重


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.