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一起拼新南向 外貿協會成立「企業家聯誼會」

2017-03-31  15:40

〔記者羅倩宜／台北報導〕政府拼新南向，代號「航海王」的外貿協會，今（31日）成立「新南向國家企業家聯誼會」；貿協在印尼、馬來西亞、越南等18國的前線駐點人員，返國向300多家國內廠商簡報東協現況。外貿協會董事長黃志芳表示，「新南向要靠PMI：people, money, information，國內廠商就是最大的力量。」他說，開往新南向的大船正式啟航，希望整合政府資源，替民間服務。

外貿協會今舉辦「新南向市場企業家聯誼會」，廣徵國內企業參加。未來聯誼會將分為十個組別，包括：印尼、馬來西亞及汶萊、越南及柬埔寨、菲律賓、緬甸、泰國及寮國、新加坡、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹等南亞5國；另有第10個組別紐西蘭及澳洲。

黃志芳指出，根據研究機構環球透視（IHS Global Insight Inc.）預估，東協十國未來5年（2017-2021年）平均每年經濟成長率達4.9%，遠高於全球經濟成長率3.1%。東協快速崛起，備受全球矚目。另東協及南亞拜GDP快速成長之賜，消費能力普遍提升，內需市場不斷擴大，已經成為全球企業趨之若鶩的一級戰場。

外貿協會表示，新南向聯誼會目前已有441家企業報名參加，可在此分享資訊、交換經驗、甚至整合資源打團體戰。外貿協會秘書長葉明水指出，「貿協將舉辦拓銷活動如參展團，另有專案諮詢服務，協助台商在東協、南亞、紐澳開拓新商機。」

今日聯誼會成立同時，也舉辦新南向論壇，邀請外貿協會在東協及南亞等十二位駐外辦事處主任，返台分析當地市況及產業生態。

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  • 外貿協會董事長黃志芳今主持新南向企業家聯誼會成立大會。（記者羅倩宜攝）

    外貿協會董事長黃志芳今主持新南向企業家聯誼會成立大會。（記者羅倩宜攝）

  • 貿協今（31日）舉辦新南向企業家聯誼會成立大會，現場逾300家廠商參與。（記者羅倩宜攝）

    貿協今（31日）舉辦新南向企業家聯誼會成立大會，現場逾300家廠商參與。（記者羅倩宜攝）

  • 貿協董事長黃志芳（左三）、經濟部國貿局長楊珍妮（左二）、貿協秘書長葉明水（右三）在新南向企業家聯誼會合影。（記者羅倩宜攝）

    貿協董事長黃志芳（左三）、經濟部國貿局長楊珍妮（左二）、貿協秘書長葉明水（右三）在新南向企業家聯誼會合影。（記者羅倩宜攝）

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