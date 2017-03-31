台向非斷交國討債是報復？ 綠委：欠債還錢天經地義

2017-03-31 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國營的輸出入銀行，成功在美法院獲得勝訴，向兩個已斷交的非洲國家，追討未償還債務共計2.12億美金（約新台幣64億元），遭影射有「報復」的嫌疑。對此，民進黨立委林俊憲表示，「欠債還錢，天經地義」，無論斷交與否，錢都得還，哪來的報復。

林俊憲今於臉書撰文指出，台灣雖是個沒什麼得天獨厚豐沛資源的小國家，但在國際場域上，資金、技術與人才是我國最引以為傲、最有效的外交武器。林俊憲也說，國與國間有資金上的借貸很正常，「要求對方欠債還錢，更是天經地義，斷不斷交都得還，何談報復？」

我國國營的輸出入銀行在美控告非洲三國家，包括幾內亞比索、中非共和國與剛果民主共和國，積欠貸款加利息共2.61億美金（約新台幣86億元），其中兩件官司勝訴，至於幾內亞比索的求償案則待審理。美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）專家曼寧（Robert Manning）表示，台灣要求變心的國家還錢，並不令人意外，且很大程度上帶點報復意味；另有分析人士指出，我國採取法律手段，目的是為讓已斷交的友邦，明白與中國建交，勢必得付出代價。