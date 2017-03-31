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阿伯嗆聲太陽花成員記者會 最後下場好尷尬...

台北地院31日宣判，太陽花學運「318攻占立法院」案22人無罪，被起訴的時代力量立委黃國昌等人，在宣判後於地院外召開記者會。後排右方的阿伯（紅色箭頭）忽然走到台前表達不滿。（記者簡榮豐攝）

2017-03-31  15:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對2014年318太陽花學運攻佔立法院行動，台北地方法院今日宣判，被告時代力量立委黃國昌、學生領袖林飛帆等22人全數無罪。對此，黃國昌等人事後在法院門口召開記者會，接近尾聲時，突然有一名長輩站出來嗆聲，但一旁的司儀隨即宣布記者會結束，因此並沒有人搭理他。

出庭聽判得知結果後，黃國昌在記者會上對法院的判決表達肯定，「相信這次的判決，是成為台灣司法史上，從憲政的高度，思考公民不服從的行動意義以及效果。」

綜合媒體報導，就在律師尤伯祥發言後，一名阿伯忽然走到眾人面前，大聲表示「我有意見！」他強調，「佔領立法院無罪，以後是不是誰都可以去佔領立法院跟行政院。」還說要去提告行政院長林全，以及對這次的判決不服，要提出訴訟。

但在阿伯發表意見時，一旁的司儀直接宣布記者會結束，台上的太陽花學運成員便紛紛握手致意答謝，底下的記者也開始收拾裝備，阿伯見沒有人理他，便悻悻然走上階梯離開。

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