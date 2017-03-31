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宜蘭縣農會三巨頭出爐 總幹事陳誌銘四連任

2017-03-31  13:55

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣農會今天召開理、監事會，總幹事陳誌銘順利連任，理事長則由原常務監事游文雄擔任，常務監事則是原礁溪農會理事長李竹村獲選。已經連任第四屆的陳誌銘表示，未來有機農業和休閒農業將是縣農會主要工作項目。

縣農會15名理事、5名監事，今天召開理監事會有1名理事請假缺席，新任縣農會理事長游文雄以14票當選，他說，未來要帶動宜蘭縣農會創新發展，開發新產品、新事業，在有限財源下好好努力。原理事長簡藤松雖然僅擔任一屆理事，還有連任空間，但是本人沒有連任意願，因此讓賢。

總幹事陳誌銘則順利連任，順利連任第4屆總幹事的他，這次以14票獲得支持，獲聘總幹事，他說，未來工作重點有兩大主軸，分別是有機農業和休閒農業，彙整縣內各農會團體，一起把宜蘭最好的一面推廣到全台灣，未來也會積極辦理農民學院與食農教育，希望能結合社區與小農，一起來為宜蘭的農業盡一份心力。

新任常務理事為李竹村，李竹村原為礁溪鄉農會理事長，屆滿後，這次轉戰縣農會常務監事，在監事會中以五票全票贏得支持。

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  • 宜蘭縣農會三巨頭出爐，總幹事陳誌銘（右）順利連任，理事長則由游文雄（左）擔任，常務監事則是李竹村（中）獲選。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣農會三巨頭出爐，總幹事陳誌銘（右）順利連任，理事長則由游文雄（左）擔任，常務監事則是李竹村（中）獲選。（記者簡惠茹攝）

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