318攻佔立院無罪 府：尊重司法判決
2017-03-31 13:52
〔即時新聞／綜合報導〕「318攻佔立法院」的22名被告，包括時力現任立委黃國昌、太陽花學運領袖林飛帆與陳為廷等人，台北地方法院今一審宣判全部無罪。對此，總統府發言人林鶴明表示，尊重司法判決，肯定太陽花學運為深化台灣民主的里程碑，藉此提醒，人民才是國家的主人。
《中央社》報導，林鶴明指出，太陽花學運深化了台灣民主的里程碑，這波民主浪潮藉著公民社會的崛起與投入，讓「自由民主」與「公平正義」，得以落實於公共治理上，進一步全面提升國民福祉。
林鶴明也說，這場運動最重要的意義在於提醒國人，人民才是國家主人，若離開自由民主與國民福祉，任一政權均將失去存在正當性。
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