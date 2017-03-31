318獲判無罪 林飛帆籲政府推動兩岸監督條例
2017-03-31 13:46
〔記者溫于德／台北報導〕台北地院今對引發太陽花學運的22名被告作出無罪判決；在這場運動中擔任學生領袖的林飛帆肯定判決結果，庭後提到，這場判決是替「台灣下一輪民主改革所做的很重要的司法準備」，並呼籲政府推動兩岸協議監督條例，藉此建立防衛機制。
回憶開庭過程，林飛帆說，許多希冀台灣司法能夠向前、與時俱進與符合人民期待的所有司法運動改革者，都參與了這次的審判過程，能看到台灣司法真正改變；他也說，連同下月將宣判的「323占領行政院」，以及一審被判有罪、現於二審審理中的「411路過中正一警分局」案，都希望能獲判無罪。
林飛帆接著說，學運至今已過3年，仍持續在問「運動過後，台灣民主到底進步了多少？」他盼望政府能夠更重視，當初要求立法改革兩岸協議監督條例，或召開公民憲政會議能解決台灣憲政制度的缺陷，「這些都是為向建立有效的民主防衛機制的方向前進。」
林飛帆最後提到，台灣接下來將面對半年後中共即將舉行「十九大」，一旦現任中共領導人習近平順利連任、鞏固領導地位，台灣仍舊被迫面臨談判壓力、亦須面對國際社會各種動盪局勢。因此在此之前，林認為，台灣應該推動兩岸協議監督條例、建立防衛機制，除能約束執政者的權力外，也能保障台灣人民的知情權與參與權。
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