國民黨代表參選資格 傳裁定出爐只需入黨滿4個月
2017-03-31 13:26
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨各地方黨部今天上午同步公告520將舉行黨代表選舉投票，有關黨代表參選資格仍是媒體關注焦點，雖然公告參選資格是依8日中常會決議修正選舉辦法規定，必須入黨滿1年，但據黨內人士中午指出，根據台北地院甫做成的裁定，確定仍將依照舊規定辦理，4月17日、18日兩天黨代表候選人登記時，登記資格將按原規定只需入黨滿4個月即可。
國民黨秘書長莫天虎上午受訪時表示，今日公告的參選資格為依據3月8日中常會通過決議修改黨代表選舉辦法，也就是必須入黨屆滿1年，但以附註說明原先規定為入黨滿4個月，由於本案已在法院訴訟中，如果未來法院有做出不同裁定，就依原入黨滿4個月規定辦理。
但就在中午時刻，即傳來台北地院針對日前多名受限選舉辦法修正而無法參選的國民黨員聲請假處分，要求該修正案不生效力做出裁定，要求國民黨仍須依據去年12月21日中常會通過、今年1月10日公布的黨代表選舉辦法認定候選人登記資格。
國民黨中常會3月8日上演挺吳派中常委與黨中央角力戲碼，挺吳派提案要求修改黨代表選舉辦法，將原規定新入黨及回復黨籍只需入黨4個月即可取得參選黨代表資格，改為必須滿1年。
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