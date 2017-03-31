苗栗縣府最年輕局處長 林彥甫上任

2017-03-31 12:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局今天舉行新、卸任局長交接典禮，由縣府秘書長陳斌山主持，新任局長林彥甫走馬上任，強調會全力以赴，把事情做好。

原文觀局長彭德俊將接任勞工及青年發展處長，職缺由的勞青處副處長林彥甫升任。

林彥甫曾任文觀局觀光科長、秘書及副局長近十年，對文觀局業務相當熟悉；40歲的林彥甫目前是苗栗縣府最年輕的局處首長。

林彥甫指出，文觀局的科室主管及同仁皆有良好學術及實務經歷養成，未來期許以團隊合作導向，整合推動「舊山線跨域亮點Railbike計畫」、「國家級臺三線浪漫大道計畫」兩大重要國家級政策，持續推動社區營造培力、鼓勵青年返鄉協力、文化資產保存與經營、客家文化文藝復興、觀光城鄉環境打造、社區與生態博物館形塑及社會企業育成，皆是必須努力推動的方向。

林彥甫強調，學無止境，不對就改，不會就學，文觀局團隊未來會全力以赴，把事情做好。