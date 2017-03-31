加速年改！綠委另提18趴2年歸零 過渡期減至5年

2017-03-31 12:49

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院、考試院昨送出攸關公、教、勞的年金改革方案。立法院民進黨團將針對試院版草案不同於年改會結論者，提案政府的改革主張。但民進黨立委也將為了加速年改，自行提案將18%優存歸零的期程自6年減為2年，並將所得替代率調降的過渡期從15年減為5年。

民進黨團今邀行政院副院長林錫耀、政務委員林萬億列席黨團大會，說明年改方案。林萬億表示，若由黨團另提版本的話恐引發外界不當聯想，且加速反抗力量的集結，造成改革的困難。建議還是以年改會的方案為討論基礎，但尊重個別委員的提案。

黨團書記長李俊俋表示，黨團會就試院版草案異於年改會結論的部分，按年改會結論提出版本；黨團成員有其他意見的話，則在審查時提出修正動議。

民進黨立委段宜康則提出加速版的改革方案，並獲黨團成員熱烈的響應，多位立委發言支持其提案，並認為最後會將依此完成修法。甚至連黨團幹部都坦言，民意強烈支持加速改革。

段版草案將原本6年的18%優存改革期程，縮減為2年；並將所得替代率自75%降為60%的過渡期，從15年降為5年；同時規定，要為2023年7月以後到職的公教人員設計新制，現職人員屆時可選擇是否結清年資，加入新制。

段宜康表示，勞保未來的缺口會比公教還嚴重，政府就算撥補3千億元，也只能讓勞保撐到2061年，因此在討論勞工年改的同時，若對公教太寬容，無法交代。公教勞的年改是連動的。