318獲判無罪 陳為廷肯定法官「留下進步判決」
2017-03-31 12:43
〔記者溫于德／台北報導〕台北地院今就2014年3月，學生與公民團體反對黑箱服貿，串聯發起「318攻占立法院」行動，引發以黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人為首太陽花學運共22人被告作出宣判，全數獲判無罪；在本次活動位居要角的陳為庭，庭後肯定「法官為下一個世代年輕人留下一個進步的判決。」
陳為廷表示，首次看到被起訴的「煽動罪」，是在觀賞紀錄40年前的「美麗島大審」紀錄片時，實在無法想像在現今的台灣，仍可能被以相同罪名論罪；因此他曾在法庭上請法官反思，當20年後的年輕人看到2017年的判決時，若是沿用美麗島大審的罪名來重新對318的被告定罪，將作何感想？
面對今日獲判無罪，陳為廷感謝法官願意為下一個世代的年輕人留下進步的判決；但也要求，接下來即將宣判的「323占領行政院」也能獲判無罪，至於一審被判有罪的「411路過中正一警分局」，也須在二審獲得平反；他強調，政府須退回服貿、奠定兩岸協議監督條例。
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