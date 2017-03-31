柯自比唐三藏印度取經 推多項旅遊優惠吸印度客

2017-03-31 12:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚間在印度泰姬陵酒店舉行台北之夜，推廣台北觀光，同時宣布多項旅遊優惠，並向寶來塢喊話，歡迎多多到台灣拍片。柯還自比唐三藏到印度取經，笑稱「今天算是現代版西遊記，來印度觀摩學習。」

柯文哲指出，印度有13億人口，去年來台旅遊僅3.2萬人次，可見觀光旅遊空間很大，所以來這邊進行促銷。柯文哲強調，除了食衣住行沒問題外，台灣也是一個非常安全的國家，晚上走在路上不用擔心自己的安全，他也希望寶萊塢能到多多來台北拍片，北市府將給予最多的支持與協助。

為開拓印度市場，北市府與中華航空推出促銷方案，觀傳局表示，與華航規劃全新FUN TAIPEI旅遊產品，推出「6 Reasons to Love Taipei愛上台北的6個理由」印度版旅行台北手札，包含友善的餐飲旅宿介紹、台北觀光雙層巴士買一送一、台北101觀台台免費兌換券等禮品。

此外，北市府也釋出獎勵旅遊方案吸引印度企業，包括搭乘華航包機來台北辦理獎勵旅遊可申請會展觀光贊助。針對印度旅客，則加碼贈送每人一張台北101觀景台門票，旅客可向當地華航及相關旅行社索取FUN TAIPEI旅行手札，憑兌換券及護照至捷運台北101/世貿站的旅客服務中心兌換。