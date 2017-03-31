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綠營提年改會版本為黨版 柯建銘：黨內不同意見只是少數

立法院民進黨團舉行黨團大會，行政院政委林萬億（右）出席說明年金改革。（記者方賓照攝）

2017-03-31  12:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕考試院日前通過「公務人員退休撫卹法」草案，其中所得替代率由年改會主張的70％調降至60％，調高成由80％調降成70％，明顯與年改會結論不同。民進黨團上午舉行黨團大會，經近3小時討論後決議，將以年改會結論為基礎提出「公務人員退休撫卹法」的黨團版，至於其他委員若有不同意見，也尊重立委以個人名義提案。

年金改革法案陸續送入立法院，預計四月初將展開實質審查。由於考試院院會通過的草案版本，僅將所得替代率由80％調降成70％，被外界批評太過保守，甚至傳出有民進黨立委對於18％需耗時7年才調降為零不滿，認為速度過慢，提出應該在3年內就將18％歸零。

民進黨團上午舉行黨團大會，針對年改草案版本進行討論。總召柯建銘會後受訪時表示，年改會版本必須在立法院呈現，因此黨團將依據年改會的結論作為基礎，提出黨團版的公務員退休撫卹法。柯建銘說，黨團有些人對18％修正年限有不同意見，但「那只是少部分問題」，年改會草案內容非常完整，黨團將以此為基準，屆時若有不同意見也可能進行條文修正。

出席黨團大會說明年改會草案內容的年金改革委員會副召集人林萬億受訪時強調，今日出席會議並非要說服委員支持年改會版本，而是提供公教人員草案訂定時的結論給黨團參考；至於年改會草案進入立院後，是否會被大幅修正，林萬億說，「沒有人可以預告任何版本就是最後結論」，年改會將尊重立法院的最後決議。

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