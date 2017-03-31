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國民黨：堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」

2017-03-31  12:15

〔記者施曉光／台北報導〕前行政院發言人辦公室主任林育卉在臉書上以不雅髒話謾罵軍公教警消，還詛咒「趁清明不會早點去死」，國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會強烈抨擊，堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」。

唐德明表示，雖然林以臉書請辭，卻又提到「我辭職，是要告訴所有支持蔡政府的朋友，選戰竟然還沒結束，我們一定更要團結，讓保守惡靈倒下」，他要請問蔡英文總統，蔡政府真的要繼續用選戰的模式撕裂社會、製造仇恨嗎？蔡政府中究竟還有多少這樣充滿仇恨的人？蔡英文難道不用出來說句話嗎？

此外，唐德明也質疑，造成三十三死、十一傷的蝶戀花遊覽車事故，據傳懲處結果一如預期「大官沒事、小官頂包」，最該負政治責任的交通部長賀陳旦，宛如輕舟已過萬重山，完全不必負責，再看挑起社會對立的行政院「不公義文宣」，行政院長林全雖然表示不知情也不贊成，但處理結果也只是悄悄下架而已，「一百分部長」（指國防部長馮世寬）一言一行嚴重打擊國軍士氣，但卻持續佔據媒體版面，林全卻連吭都不吭一聲。

他說，林全是只會包庇的院長嗎？還是因為那些人都是蔡英文人馬，林全無能也無力處理？而堂堂政府發言人室已成「仇恨基地」，上一次的「不公義年金一定要改」的文宣，造社會衝突與對立，嚴重撕裂社會，行政院發言人徐國勇有無可推卸的責任，如今林育卉又在臉書上謾罵、詛咒軍公教警消，徐國勇負責的方式，只是將林育卉暫停職務，而不是撤換，這算什麼處置？

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  • 國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會強烈抨擊，堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會強烈抨擊，堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」。（資料照，記者羅沛德攝）

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