國民黨：堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」
2017-03-31 12:15
〔記者施曉光／台北報導〕前行政院發言人辦公室主任林育卉在臉書上以不雅髒話謾罵軍公教警消，還詛咒「趁清明不會早點去死」，國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會強烈抨擊，堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」。
唐德明表示，雖然林以臉書請辭，卻又提到「我辭職，是要告訴所有支持蔡政府的朋友，選戰竟然還沒結束，我們一定更要團結，讓保守惡靈倒下」，他要請問蔡英文總統，蔡政府真的要繼續用選戰的模式撕裂社會、製造仇恨嗎？蔡政府中究竟還有多少這樣充滿仇恨的人？蔡英文難道不用出來說句話嗎？
此外，唐德明也質疑，造成三十三死、十一傷的蝶戀花遊覽車事故，據傳懲處結果一如預期「大官沒事、小官頂包」，最該負政治責任的交通部長賀陳旦，宛如輕舟已過萬重山，完全不必負責，再看挑起社會對立的行政院「不公義文宣」，行政院長林全雖然表示不知情也不贊成，但處理結果也只是悄悄下架而已，「一百分部長」（指國防部長馮世寬）一言一行嚴重打擊國軍士氣，但卻持續佔據媒體版面，林全卻連吭都不吭一聲。
他說，林全是只會包庇的院長嗎？還是因為那些人都是蔡英文人馬，林全無能也無力處理？而堂堂政府發言人室已成「仇恨基地」，上一次的「不公義年金一定要改」的文宣，造社會衝突與對立，嚴重撕裂社會，行政院發言人徐國勇有無可推卸的責任，如今林育卉又在臉書上謾罵、詛咒軍公教警消，徐國勇負責的方式，只是將林育卉暫停職務，而不是撤換，這算什麼處置？
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 林育卉臉書請辭：遇不公不義，老娘一樣跳出來戰
- 太陽花學運占領立院被告22人 一審全部無罪
- 2018小英將指定候選人 他們「剉咧等」？
- 綠營提年改會版本為黨版 柯建銘：黨內不同意見只是少數
- 太陽花攻占立院全獲判無罪 北檢：收判後再研議
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 女大生夢中遭掀被以為撞鬼 睜眼發現更恐怖
- 《跨頭前溪高架路案》怕塞車、房價跌 竹北拒絕再「橋」
- 失身酒自誇拯救不開心 1.2萬罐闖關
- 冬山老街巷弄 3D彩繪農村風貌
- 太恐怖！36G波神被暴力前男友狠推下山
- 桃機嚴抓拉客黃牛 重罰、吊照雙管齊下
- 小黃酒駕又逆向 撞死高中輕艇選手
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 紅唇吸睛 愛達貝拉郵輪首航基隆港
- 新營新民國小培育音樂人才 感人故事這樣來
- 下月開臨時校務會 台大︰將討論校長去留
- 搶市場龍頭 Picowork推「協同式雲端作業系統」
- 治纏郎 報警最有用
- J女郎陷超齡戀 少男母稱黑道威脅分手挨告
- 所長搶騎7旬伯的腳踏車 是為了...
- 岡山、阿蓮深夜臭氣彌漫 源頭捉到了！
- 毒品條例初審通過 旅館隱匿通報毒趴 最重勒令歇業
- 不怕跳動！新莊Au捷運商城開工 引進Sony表演館
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 捏蛋妹判拘役20天
- 影后級纖腿精華油 美腿緊緻透亮
- 不枉史總激賞 曾陶鎔轟出感動
- 中職》天生神力？這發全壘打讓網友直呼好扯（影音）
- 訂製Prada 踩場巨星級尊寵
- 大甲媽明道大學遶境 校方：自由參加
- 華新科宣布減資 股價小跌
- 1例1休增人事費 嘉市擬追加預算210萬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministries punish academics over falsified papers
- 興航案凍結12億 追復興空廚賤賣中保
- 台科大校園徵才博覽會 企業開出50K搶人才
- 認為自己的GG沒用 男子自切陰莖餵狗
- 自由廣場》一拳打出移工人權困境
- 邁阿密網賽爆冷 大威扳倒球后
- 足球》裁判也懂假摔？ 前巴西國家隊射手苦吞紅牌
- 少男負氣輟學 離家出走已2年
- 大安大甲水源與台中共用？ 苗縣反彈
- 美態度軟化？「NAFTA變動不大」
- 列名就應榮辱與共 教部︰楊泮池督導不周
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨：堂堂政府發言人室已經成了「仇恨基地」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分