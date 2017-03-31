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續戰新北市長？水牛伯這麼說...

2017-03-31  11:54

［記者游明金／宜蘭報導］前行政院長游錫堃今天回宜蘭參加第11屆噶瑪蘭獎啟動儀式，接受媒體訪問談及是否參選下屆新北市長選舉；他說，新北市長選舉由中央做決定，會採取徵召方式，他不知道黨會徵召誰，但個人到目前為止，沒有參選想法跟規劃。媒體進一步詢問，如果黨徵召他，是否會義無反顧投入嗎？游仍語帶保留「我到目前為止沒這個規畫」。

下屆新北市長，民進黨要由誰參選，各界相當關心；不僅傳出台南市長賴清德可能北上返鄉問鼎新北市長寶座，上次僅輸2萬多票的前行政院長游錫堃，支持者也有勸進聲音，極有可能再披戰袍。此外，還有立委吳秉叡、高志鵬、羅致政等人都有意願，游錫堃雖然尚未表態，但也成為參選新北市長的熱門人選。

游錫堃面對媒體詢問，一再強調目前沒有規劃與想法；但黨內人士認為，游還在觀察各界動態，包括賴清德動向，目前沒有想法，不代表以後不會參選，他的話並未說死。

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  • 游錫堃說，個人到目前為止，沒有參選想法跟規劃。（記者游明金攝）

    游錫堃說，個人到目前為止，沒有參選想法跟規劃。（記者游明金攝）

  • 前行政院長游錫堃今天回宜蘭參加第11屆噶瑪蘭獎啟動儀式。（記者游明金攝）

    前行政院長游錫堃今天回宜蘭參加第11屆噶瑪蘭獎啟動儀式。（記者游明金攝）

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