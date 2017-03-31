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占領立院宣判 黃國昌得知無罪表示肯定

現任立委黃國昌庭後肯定宣判結果（記者溫于德攝）

2017-03-31  11:56

〔記者溫于德／台北報導〕2014年3月為了反對黑箱服貿，學生與公民團體串聯發起「318攻占立法院」行動，引發太陽花學運；北檢依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪嫌，起訴學運領導者黃國昌、林飛帆、陳為廷、蔡丁貴等22人。台北地院今判被告22人無罪；親自出庭聆判的現任立委黃國昌庭後表示肯定，並說，宣判結果是台灣司法史上，從憲政高度思考公民不服從的行意義與效果的結果。

黃國昌表示，對於318佔領運動的定位，起初就是「當台灣的民主憲政遭遇到危機的時候的活動」；對於宣判結果，黃則說，「相信是成為台灣司法史上，從憲政的高度，思考公民不服從的行動意義以及效果。」

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