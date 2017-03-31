學運被告全無罪 林飛帆：有助下一輪民主改革

2017-03-31 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院今宣判，318攻佔立院的22名被告，一審全部無罪。對此，太陽花學運領袖林飛帆表示，「這場判決替台灣下一輪民主改革，做了很重要的司法準備」，但他也直言，「這場運動尚未結束、還在持續進行」。

林飛帆表示，感謝一路走來所有的律師、辯護人、幫過與支持我們、這場運動的參與者；謝謝大家至今仍關心這個案子，希望接下來323、324、411事件的判決，也能獲得同樣的關注。林飛帆提到，這場判決替台灣下一輪民主改革，做了很重要的司法準備，相信法院在審判此案的過程中，應可感受到有這麼多人，希冀看到台灣司法能向前、更進步並與時俱進，達到真正的改變。

林飛帆表示，期盼今天這樣一個無罪的判決，並不僅限於318案件，「而是這場運動的所有參與者的無罪判決」，他表示，當初運動過程中，「我們看到不論是社會輿論、國民黨的那些立委，或是某些特定媒體的操作，都企圖將323、324行政院事件、411中正一事件妖魔化，形塑成暴力行為、學運內部的分裂」，但「如果我們無罪，他們也應該無罪；如果318案我們獲判無罪的理由，是因為這個案子具有它憲政的高度，那323、324、411的案件也一樣，都應該被放在這樣的框架下去檢視、判決」。

林飛帆指出，3年過去了，每天都自問，「這場運動過後台灣的民主到底進步了多少」，以及當初所要求的種種改革，包括立法訂定兩岸協議監督條例、召開公民憲政會議，又完成了多少；他呼籲，透過這場運動取得執政地位的民進黨，是否應繼續、重新思考，要如何達成這些訴求、期待。

林飛帆語帶憂心地說，台灣接下來的困境，是未來半年後的19大，習近平如果順利連任，鞏固他的領導地位，屆時台灣仍舊會被迫面臨談判的壓力、國際社會各種動盪局勢，「在此之前我們應該做的，是把台灣的民主防衛機制完整地建立，而兩岸協議監督條例就是這樣的機制，防止未來任何政黨，不論是哪個政黨執政，我們都有一套法規規範，能夠去約束執政者的權利、保障台灣人的知情權與參與權」；他直言，「這場運動尚未結束、還在持續進行，無論今天判決是有罪無罪，我相信在場的所有被告，都一樣會秉持這樣的心情，在未來的道路上，我們一樣會堅持當初的理念與想法」。