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花媽為挖管中心揭牌 卻想著昨晚來自台南的「臭味」

2017-03-31  11:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今主持高市道路挖掘管理中心揭牌典禮，致詞時以昨晚發生在高雄多個行政區的「臭味」為例，強調相關局處為確保市民安全，昨晚到今凌晨都在找怪味來源，發現來源後才放心，還透露部分官員上午眼睛紅紅的﹔她進一步指出，挖管中心的成立，同樣是為高雄的安全、市民的心聲為出發點，希望整合挖掘、讓道路平整。

針對昨晚高雄南、北各區皆有民眾反映聞到燃燒異味，高市上午指出，經同仁實地探查並與臺南市府合作下，查出源頭為臺南歸仁區一處悶燒中的私人掩埋場。

陳菊上午主持高市道路挖掘管理中心揭牌儀式時，也花了點時間說明尋找臭味過程，她提到高雄因為有過「慘痛」經驗，現在對任何味道都不敢輕忽，並成立有地下管線管理中心。

對於挖管中心揭牌啟用，陳菊表示是為讓大家有更安全舒適的用路環境，不用一天到晚這邊也挖、那邊也挖，讓市民感到不便、甚至誤會市府浪費資源﹔她也特別像所有參與單位與人員致謝，因為挖管中心採24小時輪班運作，值班人員會比較辛苦。

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  • 高雄市長陳菊今出席高市道路挖掘管理中心揭牌儀式（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊今出席高市道路挖掘管理中心揭牌儀式（記者王榮祥攝）

  • 高市挖管中心將成為道路挖掘管控與監控平台（記者王榮祥攝）

    高市挖管中心將成為道路挖掘管控與監控平台（記者王榮祥攝）

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