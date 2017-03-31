太陽花攻占立院全獲判無罪 北檢：收判後再研議

2017-03-31 11:37

〔記者錢利忠／台北報導〕反黑箱服貿學生在2014年時發動「318攻占立法院」等行動，引發太陽花學運，台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪嫌，起訴學運領導者黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人，台北地院今天宣判22人無罪；北檢對此表示，待收到判決書後，再研議是否提起上訴。

同時期相關聚眾案件，「323占領行政院」案，北檢分2波起訴132人，去年蔡英文政府上台後，行政院撤回對87人的侵入建築物、毀損罪告訴，但學運領袖魏揚等21人，被控妨害公務、毀損公物、煽惑他人犯罪、竊盜等罪，因屬於非告訴乃論，台北地院繼續審理，定4月10日下午4點宣判。

至於「411路過中正一警分局」案，北院去年12月宣判，洪崇晏被控首謀聚眾部分雖獲判無罪，但仍被依侮辱公署罪判拘役55日，共犯蕭年呈、李品涵、陶漢各判拘役30日至80日，均可易科罰金，此案已上訴二審。