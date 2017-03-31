太陽花攻占立院全獲判無罪 北檢：收判後再研議
2017-03-31 11:37
〔記者錢利忠／台北報導〕反黑箱服貿學生在2014年時發動「318攻占立法院」等行動，引發太陽花學運，台北地檢署依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪嫌，起訴學運領導者黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人，台北地院今天宣判22人無罪；北檢對此表示，待收到判決書後，再研議是否提起上訴。
同時期相關聚眾案件，「323占領行政院」案，北檢分2波起訴132人，去年蔡英文政府上台後，行政院撤回對87人的侵入建築物、毀損罪告訴，但學運領袖魏揚等21人，被控妨害公務、毀損公物、煽惑他人犯罪、竊盜等罪，因屬於非告訴乃論，台北地院繼續審理，定4月10日下午4點宣判。
至於「411路過中正一警分局」案，北院去年12月宣判，洪崇晏被控首謀聚眾部分雖獲判無罪，但仍被依侮辱公署罪判拘役55日，共犯蕭年呈、李品涵、陶漢各判拘役30日至80日，均可易科罰金，此案已上訴二審。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 林育卉臉書請辭：遇不公不義，老娘一樣跳出來戰
- 太陽花學運占領立院被告22人 一審全部無罪
- 2018小英將指定候選人 他們「剉咧等」？
- 參考日斡旋受賄罪 規範不當關說
- 清明國道夜間4小時免收費 綠委認為太短
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 斷交台灣與中建交有代價！ 美判兩非國還台64億
- 時尚潮牌廣告超大膽！ 直接讓模特兒在床上做愛
- 外資清明前回補美元 新台幣午盤續貶5.2分
- 核三廠2號機下月歲修 供電恐亮紅黃燈
- 台東市區下水道開挖 連假交通大考驗
- 小胖單場雙響砲 中職7戰第3人
- 社論》請趕快正名吧！
- 老被新歡吐槽 狼王子張軒睿好想蜜蜜
- 非營利幼園 議員促取消弱勢優先
- MLB》比賽突現裝死遊戲 主播讚嘆：奇景！（影音）
- 「婚姻畫下美好的句號」 馬景濤宣布與嫩妻離婚！
- 前藍營田尾鄉長要坐牢！ 賄選判3年10月確定
- 利菁因為這句話 婉轉呼呼侯怡君
- 所長搶騎7旬伯的腳踏車 是為了...
- 張正琪被懲處 「只給我9分鐘報告」
- 又見染狂犬病鼬獾 東河婦眼遭噴
- 楊泮池全身而退 台大師生︰聽當事人解釋後再批判
- 投資Delta Lloyd重傷 富邦壽認賠30億
- 《大話西遊》捲土重來 周星馳22年前NG照曝光
- 盧彥勳幫體育改革聯會站台 「協會要更透明、公開」
- 台東市農業廢棄物進垃圾場 免費措施今截止
- 【10月將辦生態交通全球盛典】新購電動二輪車 加碼補助
- 《時尚織夢》5
- 長時間穿鞋不穿襪 灰指甲悄悄找上門
- 協商4小時 35.5億追加預算刪4.4億
- 少男負氣輟學 離家出走已2年
- 胡婷婷去年才結婚 為何PO文「心痛快無法負荷」
- 鼓勵銀行都更 自用比率降為20%
- 《品味咖啡 悅讀食光》手沖咖啡
- J女郎戀上小15歲少男 母嗆放開我兒吃官司
- 在教部高官頭上捏爆雞蛋 捏蛋妹判拘役20天
- 〈進度超前〉台江文化中心 明年9月完工
- 文山掩埋場悶燒 藍議員包圍市長
- 奶粉齊漲惹議 公平會約談2家廠商
- 謝金晶為父奔雲林宮廟 祈求豬哥亮病情好轉
- 中美冠科公布去年每股獲利1.34元 今年持續成長
- 川普新旅遊禁令 聯邦法官續封殺
- 清明連假禁燃油機車上旗鼓輪 民怨不公
- 列歷史建築群 屏東菸葉廠全區獲保留
- 自由廣場》一拳打出移工人權困境
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：太陽花攻占立院全獲判無罪 北檢：收判後再研議
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分