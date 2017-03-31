清明國道夜間4小時免收費 綠委認為太短
〔記者鄭鴻達／台北報導〕今年度清明節國道收費採單一費率，並於凌晨1時至5時實施國道全線雙向暫停收費。民進黨立委羅致政、施義芳、黃秀芳、江永昌及蔡易餘，質疑此次優惠時數為歷年最短，恐讓長途民眾有預期心理集中在這4小時趕路，反致危險，盼交通部檢討或調整。
為因應4月1日到4月4日清明連假湧入國道的車潮，交通部除規劃連假期間無每日20公里優惠里程、長途折扣，收費採單一費率，凌晨1時至5時全線雙向暫停收費，而國道3號「新竹至燕巢系統」，實施全線7.5折優惠，但今年夜間免費時段，為歷年有實施者之最短。
羅致政表示，過去免收費時段多為23時至翌日5時或6時，去年清明節為0時至5時，這次卻是1時至5時，為歷年最短、最晚，恐讓民眾抱著疲憊身軀，擠在這4小時上國道，增加危險與挑戰，盼交通部調整時段，後續端午、雙十連假，也就清明節衝擊來檢討是否恢復以往時數。
施義芳認為，往年清明節返鄉人潮都很多，若沒比照春節、二二八免收費措施，而執意調整為1至6時，很不合理，因為該時段人體處於想睡的狀態，反而不安全。
江永昌表示，實施免收費就是要達成分流效果，據統計，在過去7小時免收費期間，優惠時段國道每小時車輛分流約佔總量的2.4％到2.9％，調整為5小時後，則降為1.6％到1.46％，而105年恢復到6小時，則又回升為1.7％，顯示免費時數越長，對日間分流效果越好。
蔡易餘則表示，台北到嘉義行車間約3小時，而台北到高雄開4小時又顯得太快，免費時段限定在這4小時，等於讓民眾心裡有預期，會希望趕在這4小時內抵達目的地，恐因此迫使民眾超速、危險駕駛，建議交通部比照以往，給予7或6小時的免費時段優惠。
交通部國道高速公路局交通管理組組長卓明君回應，過去實施清明疏運措施，免收費時段曾有到早上6時，但因發現有民眾會提早掃墓，且在民國102年就開始面臨塞車，因此103年就提早到5時結束，是因為這時段國道上就已經有車流湧現，不宜鼓勵車輛繼續上國道。
卓明君接著表示，過去清明連假收假日，0時至1時期間，新竹、中部路段仍在塞車，這些車流是從前一晚就開始北返，因此擬定疏運措施時，不宜鼓勵民眾在此時段上國道，對於立委們的看法，會在清明連假後，對連假期間的車流狀況進行檢討。
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