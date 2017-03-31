准林育卉辭職 徐國勇：林國春事件國民黨誰道歉？

2017-03-31 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉因在臉書上反諷退休警消前天抗議政府年金改革脫序，嗆「趁清明不會早點去死」，因引發爭議，林育卉昨深夜在臉書發文宣布請辭，不過，國民黨立委要求徐國勇應為林的不當言論道歉，徐國勇今天上午表示，公務員不能以暴制暴，他會批准林育卉的辭呈，但此事不能無限上綱到要他道歉。

徐國勇反擊說，國民黨新北市議員林國春嗆蔡英文總統該不該殺，國民黨有誰為林國春事件出面道歉，國民黨人士因果關係之間有無錯亂？

雖然林育卉昨晚在臉書是表達個人意見，忍不住開罵說「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」，但因徐國勇認為發言不當，因此暫停其職務。林育卉昨深夜在臉書上說，工作是為了理念、辭職是為了團隊，宵旰勤勞的徐發言人工作超辛苦，他又非常認真，萬望要保重。辦公室同仁請多加努力，「至於所有支持我的盆油們，我拜託大家，我們一起努力！」。

林育卉說，國家前途困難重重，內部保守勢力蠢動，至今仍未改變。拜託大家支持蔡英文總統及林全院長，國家改革才剛剛有起色，這改革有多困難，不言可喻（從我一篇臉書，我不過是講出心裡話，就可掀起這麼大的風浪，即可印證）。我拜託大家千萬別氣餒，這國家阻礙處處，我們有言論自由，一定要「說理」給他們聽。

徐國勇今天上午受訪表示，林育卉昨在臉書上有一些情緒性的言詞，公務員在政府機關做事，情緒性的發言，確實有所不當，但林說，是因看到林國春嗆蔡總統該不該殺，這種極端言論出來，讓她很不滿，不過，徐國勇說，公務員不能以暴制暴。

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