反前瞻基礎建設條例 10多名藍委佔領主席台抗議
2017-03-31 10:21
〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設特別條例」草案原定今天在立法院院會付委，不過稍早，國是論壇發言結束後，10多名國民黨立委趁著休息時，手拿「一兆好好花，百姓苦哈哈」、「假前瞻 真綁樁」、「砍年金 挖錢坑 退回前瞻」等標語，佔領主席台，要求應先開公聽會。
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