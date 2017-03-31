禁用「捍衛中華民國」？中正紀念堂澄清：申請內容不符

2017-03-31 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，中華民國中央軍事院校校友總會昨於中正紀念堂前廣場搭建演講台，因兩側看板上標有涉及政治語言的字眼，被要求塗銷。對此中正紀念堂管理處表示，是因為設置看板與原申請內容不符，才希望拆除，而非干涉文字內容。

《聯合報》今上午報導，中華民國中央軍事院校校友總會昨於中正紀念堂前廣場搭建演講台，並展出老蔣於民國36年3月13日發給台灣省行政長官陳儀的電報，要求陳儀嚴禁軍政人員在228後對台民眾施以報復；但因兩側看板上使用「捍衛中華民國」、「還原歷史真相」12字，中正紀念堂管理單位認為，此舉會引起他人鬧場，該會只好接受協調，用噴漆遮住。

中正紀念堂管理處今回應，當初該會申請內容是獻花，而非在廣場辦活動；且他們僅申請設置高台、未申請設置看板，因此希望拆除，中正紀念堂不會干涉獻花花圈上寫什麼字；文化部政務次長楊子葆表示，中正紀念堂管理處根據相關場地申請使用要點，就設置看板與原申請內容不符進行溝通，而非針對內容，只要事前有申請，政府不會加以箝制。