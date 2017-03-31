國民黨公告四項黨職選舉 黨魁連署門檻數1萬3322人

2017-03-31 10:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天上午分別於黨中央及全國各地方黨部同布公告四項黨職人員選舉，其中黨主席選舉部分具有投票資格黨員數為44萬4千餘人，參選人登記時必須繳出的黨員連署份數3％門檻為1萬3322人。

國民黨秘書長莫天虎指出，中央黨部負責公告的部分為黨主席、中央委員以及中常委選舉，黨代表選舉公告則由各縣市黨部辦理。

有關黨代表參選資格爭議，莫天虎表示，今日公告的參選資格為依據3月8日中常會通過決議修改黨代表選舉辦法，也就是必須入黨屆滿1年，但以附註說明原先規定為入黨滿4個月，由於本案已在法院訴訟中，如果未來法院有做出不同裁定，就依規定辦理，因此沒有爭議。