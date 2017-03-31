李元簇追思會 蔡英文、李登輝、馬英九出席同台
2017-03-31 09:48
總統蔡英文出席前副總統李元簇追思會。（記者簡榮豐攝）
〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統李元簇日前病逝，今（31日）於台北市第一殯儀館舉行追思儀式，總統蔡英文親頒褒揚令，前總統李登輝代表發表追思談話，並且舉行覆蓋國旗儀式。蔡英文、李登輝、前總統馬英九難得出席同場活動，三人併肩而坐，不過僅點頭致意，無其他互動。
李元簇追思會今天上午在台北市立第一殯儀館景行廳舉行，由副總統陳建仁擔任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬和監察委員劉德勳擔任覆旗官，隨後播放追思影片，再由李登輝發表追思談話。
前總統李登輝、馬英九、前副總統呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義、國民黨主席洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黨主席黃國昌都出席這場追思。至於前總統陳水扁雖向台中監獄申請出席副總統李元簇的公祭儀式，不過台中監獄認為陳水扁出席該項活動無助醫療，因此駁回申請。
李登輝代表上台追思談話時指出，外界常以「沒有聲音的副總統」形容李元簇，但實際上，他總能堅守立場，不計毀譽、不畏權勢，面紅耳赤大聲爭論到底，讓既得利益者知難而退。尊稱李前副總統是「最佳的幕僚典範」，當之無愧。
蔡英文日前特派副總統陳建仁、親民黨主席宋楚瑜、中國國民黨主席洪秀柱、行政院院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、葉俊榮、李大維及馮世寬等12人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。
前總統李登輝出席前副總統李元簇追思會，尊稱李前副總統是「最佳的幕僚典範」，當之無愧。（記者簡榮豐攝）
前總統馬英九出席前副總統李元簇追思會。（記者簡榮豐攝）
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