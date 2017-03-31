國民黨團自辦政見擂台 剩洪秀柱一人未答應參加

2017-03-31 09:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席選舉6強競爭激烈，立法院國民黨團邀請6位黨主席參選人，參加4月10日黨團自辦的政見發表擂台，並接受黨內立委質詢。對此，國民黨團總召廖國棟今日表示，目前有5位參選人同意參加，黨主席洪秀柱因沙啞沒辦法講話，她的部屬還沒有回覆是否要來參加。

對於只剩洪秀柱1人未答應參加，廖國棟也喊話，其他5位參選人都同意會來參加，「我們希望她能夠來參加！」

廖國棟說，黨團一兩個月前就開始籌備此事，近日看見黨主席選舉互相攻擊更嚴重，許多人都遭流彈波及，很多基層黨員及黨代表都來反映，如果這樣內鬥繼續下去，國民黨沒有辦法向社會交代。