民進黨喊18％兩年歸零 廖國棟：社會一定擋下來

2017-03-31 09:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕年金改革箭在弦上，立法院民進黨團主張月退金18％兩年歸零。對此，國民黨團總召廖國棟今日受訪痛批，「這非常非常不合理，社會一定會擋下來！」

廖國棟指出，任何修法或政策改變一定要有充分溝通，也要有時間來應變，國民黨團未來會提議「日出條款」，絕對不是年金改革方案一通過就要馬上實施，要給軍公教有時間來做應變。

廖國棟舉例，軍公教認為自己收入會很穩定，進而貸款購屋繳房貸，貸款總共30年，現在才還到第15年，沒想到現在政府卻要大砍他們退休以後收入，叫民眾怎麼還款，一定要有兩至三年調適期間。

針對行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉昨日在臉書嘲諷上街抗議的退休警，廖國棟也說，這非常沒有同理心，也非常難聽，替行政院感到臉上無光，年金改革須更多溝通對話，但民進黨政府就像暴政一樣，不管你是誰，就是一意孤行。