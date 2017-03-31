出席追思祝福會 李登輝：李元簇是最佳幕僚典範

2017-03-31 09:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝今天出席前副總統李元簇追思祝福會，並且代表上台追思談話，李登輝表示，外界常以「沒有聲音的副總統」形容李元簇，但實際上，他總能堅守立場，不計毀譽、不畏權勢，面紅耳赤大聲爭論到底，讓既得利益者知難而退。尊稱李元簇是「最佳的幕僚典範」，當之無愧。

李登輝說，他在2012年10月探望李元簇時，李元簇聲音宏亮地對他說，「總統，我們都做到了，沒讓大家失望。」

李登輝也表示，李元簇雖已遠離，但他的精神值得我們傳承與學習。今後將長眠於一生打拚及熱愛的台灣，他雖有千萬不捨，但終歸都是主的安排。最後，祝福大家，一切平安。

追思談話全文：

今天，登輝抱著感恩與懷念的心，來參加 「李元簇前副總統追思祝福會」。這些日子，登輝想起在2012年10月，去探望他時，聲音宏亮地對我說：「總統，我們都做到了，沒讓大家失望。」

李前副總統在擔任總統府秘書長時，登輝開始與他共事。在第8任總統任期內，請他擔任我的副手；外界常以「沒有聲音的副總統」形容，但實際上，他總能堅守立場，不計毀譽、不畏權勢，面紅耳赤大聲爭論到底，讓既得利益者知難而退。尊稱 李前副總統是「最佳的幕僚典範」，當之無愧。

李前副總統雖已遠離，但他的精神值得我們傳承與學習。今後將長眠於一生打拚及熱愛的台灣。登輝雖有千萬不捨，但終歸都是主的安排。

最後，祝福大家，一切平安！