林育卉臉書請辭：遇不公不義，老娘一樣跳出來戰

行政院發言人辦公室主任林育卉（林小方）宣布請辭。（圖取自臉書）

2017-03-31 08:12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉因在臉書上反諷退休警消前天抗議政府年金改革脫序，嗆「趁清明不會早點去死」，因引發爭議，遭暫停職務，林育卉昨深夜再度於臉書發文，宣布請辭，但她呼籲好友，「我們要挺直腰桿，遇到那些不公不義事，老娘一樣跳出來戰，沒在怕的」。

雖然林育卉昨在臉書是表達個人意見，忍不住開罵說「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」，但因徐國勇認為發言不當，因此暫停其職務。

林育卉深夜在臉書上說，「工作是為了理念、辭職是為了團隊，宵旰勤勞的徐發言人工作超辛苦，他又非常認真，萬望要保重。辦公室同仁請多加努力，至於所有支持我的盆油（朋友）們，我拜託大家，我們一起努力！」。

她說，「國家前途困難重重，內部保守勢力蠢動，至今仍未改變。拜託大家支持蔡英文總統及林全院長，國家改革才剛剛有起色，這改革有多困難，不言可喻（從我一篇臉書，我不過是講出心裡話，就可掀起這麼大的風浪，即可印證）。我拜託大家千萬別氣餒，這國家阻礙處處，我們有言論自由，一定要『說理』給他們聽。」

「我辭職，是給那些戀棧的人敲響一記警鐘，我可以捨下，你們呢？我辭職，也希望給社會一些反省，臉書是新聞的捷徑嗎，新聞價值何在？我辭職，是要告訴所有支持蔡政府的朋友，選戰竟然還沒結束，我們一定更要團結，讓保守惡靈倒下」。

林育卉引用作家馬克吐溫一句話，20年後，讓你感到失望的不會是你做過的事，而會是你沒做過的事，所以，請解開繩索，駛離安全的港灣，扔帆起航吧。去探索，去夢想，去發現！「拜託大家，我們一起去探索、去夢想、去發現」。