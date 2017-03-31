柯P入民進黨好不好？ 柯媽這樣說...

何瑞英認為，柯文哲不一定要入黨，如果真的沒選上，就再回去當醫生就好。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-31 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕各界關注民進黨在2018年是否會禮讓台北市長柯文哲，以及柯文哲會不會入黨？柯媽媽何瑞英認為，不一定要入黨，如果真的沒選上，就再回去當醫生就好。

《時報周刊》報導，民進黨選對會日前針對2018年直轄市長暨縣市長選舉做出3項決議，裡面有一條「非執政縣市採徵召提名」，引發黨內議論，有人認為此決議是為柯文哲量身訂做，外傳世大運的成敗將成為柯文哲的入黨關鍵！

報導指出，柯文哲從未說出「絕對不會加入民進黨」的話，只是說：「政治要有誠信，當時參選我曾說『這一任不會入黨』，所以還是要維持誠信原則。」他沒把話說死，不代表之後不會入黨。

不過柯媽媽何瑞英卻認為，不一定要加入誰的陣營，也不用一定要競選連任，她覺得不要勉強，反正沒有選上就再回去當醫生，面對病人不分藍綠這樣也很好。