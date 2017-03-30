聽柯文哲講這句話 周玉蔻不想投給他了

2017-03-30 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前針對「去蔣化」表示，這樣的做法如同「看不順眼就把你幹掉」，無法解決問題，應給蔣介石公平評斷，有時原諒敵人才是強者表現。資深媒體人周玉蔻直言，柯的談話非常不恰當，她不想投給柯文哲讓他連任。

周玉蔻在30日《政經看民視》節目中表示，柯文哲因為當醫生，有人生經驗的斷層，國民黨執政時造成台灣政治民主發展的扭曲，對柯來說是一段空白。她指出，柯對去蔣化的批評非常不恰當，顯見他對蔣介石根本不了解、胡扯一通，似乎在找灰色空間，以為自己是未來綠營能跟中國共產黨和解的「一國兩制的特首」。

她表示，柯文哲這番批評去蔣化的談話，應該受到譴責，柯自己對下面官員犯錯都不肯原諒，竟還叫受難者、受害者去原諒，這非常不恰當，「至少我自己到現在的心情，是不會投給他做連任的。」

資深媒體人鍾年晃則指出，柯文哲沒有搞清楚什麼叫轉型正義、什麼叫做去蔣化，去蔣化不是把蔣介石拉出來鞭屍，而是把他從神壇上請下來，指出他所犯的錯。他質疑，柯這樣的表態是為了爭取藍營選票，但他恐會失望，藍營選民並不會因為這樣就投給他。