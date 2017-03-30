酸反年改「趁清明不會早點去死」 林育卉：個人意見
2017-03-30 23:28
〔即時新聞／綜合報導〕退休警消人員發起年金改革抗議活動，包圍行政院、立法院，行政院發言人徐國勇的辦公室主任林育卉今卻在她的臉書嘲諷抗議者，文中甚至謾罵：「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」。事後林將文章刪除，但仍有網友到她的臉書貼出備份截圖、留言洗版。林對此則稱，那是她在私人臉書上的個人意見。
針對退休警消人員發起年金改革抗議活動，林育卉在臉書發文嘲諷抗議者「不顧耄耋之年還要四仰八叉地躺大馬路」、「這些年他們為國家拋頭顱灑熱血，早把心給熬成玻璃了，怎麼能罵他們不公義」，並稱「在他們眼中我們是僕役是賤民，是我們該雙手奉上。」
該文引發外界關注後，林隨即刪去該篇發文，但在她的臉書上仍湧入網友留言洗版，並附上原本的發文截圖質疑，「請問妳憑什麼叫別人去死？」、「如果內閣高官可以少花點時間在臉書上打嘴砲，多關心一下老百姓在想什麼，外面就不會這麼多抗議囉」。
徐國勇對此表示，林的話不代表行政院或是辦公室的意見，並指林育卉在臉書發言不當，不當情緒言語不足取，自即日起暫停林的職務！
據《蘋果日報》報導，林育卉則說，臉書上是她以「林小方」為名字的個人意見，並強調私人臉書大家都會寫意見，謝謝關心，但強調媒體有更崇高的理想，對於媒體報導此事，林說尊重媒體的工作，但是感到「遺憾、惋惜」。
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