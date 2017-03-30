獨家》蝶戀花事故懲處 觀光、公路總局長各1大過
2017-03-30 20:40
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年2月中旬發生的蝶戀花武陵賞櫻團遊覽車事故，造成33死、11傷，對於相關人員的懲處已出爐，包含觀光局長周永暉、公路總局局長陳彥伯都遭記1大過；觀光局還有副局長、組長、科長遭記小過，公路總局則有副局長、副總工程司、監理所所長、跟監理站站長各遭記1小過。交通部官員指出，該懲處案本週二開完會議，昨日已送交公文，但相關批示尚未給各單位，應該還是行政作業當中。
另7名官員各記1小過
觀光局長周永暉對於這件事情只低調表示，的確知道這件事，也尊重相關決議，並說很多事情在觀光事業推動上是還有改善空間。公路總局局長陳彥伯也說知道懲處內容，但還沒收到懲處令，對於被記一大過，陳彥伯很坦然接受，並強調做不好的地方會持續檢討改進，尤其是遊覽車安全這塊要繼續加油，確保大家行車安全。
蝶戀花事故後，觀光局與公路總局兩位局長都有遞出辭呈，當時交通部表明會等事情調查告一段落，等到事故原因水落石出後，再來處理兩位局長遞交的辭呈。不過士林地檢署後來公布調查結果，發現康姓司機去年8月至今年1月，連續最高出勤天數達24天，且甚至有一個月只休3天的狀況；還有當時的確是有超速情況發生。
基層抱不平 質疑打擊士氣
不願具名的基層員工表示，說一句坦白話，調查結果應該代表事故主因是遊覽車司機超速、過勞問題，但在這樣的調查結果下，觀光局一些官員被懲處，的確有打擊到人員士氣，畢竟沒有人會願意因為工作怠惰而造成事故，且看起來也不是因行政疏忽而造成，難道未來發生各式各樣的事情，觀光局人員都要因宣傳不力而被記過嗎？
交通部官員表示，記過主要會影響升遷時的加減分，記到大過就會影響到年終獎金、考績，不過小過、大過一般來講都是可以透過記功來功過相抵。
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