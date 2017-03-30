高雄農田水利會本週六補選會長 3強競逐
2017-03-30 20:28
［記者黃旭磊／高雄報導］高雄農田水利會將在本週六（4月1日）辦理會長補選，沈英章、李毓智與呂文豪3人形成競逐態勢。
前高雄農田水利會長李清福因案離職，遺留1年2個月任期，依法辦理第四屆會長補選，4月1日投票、7日就職，由於水利會會員人數約六萬，會員多在基層角落，涉及高雄市長選舉前哨戰，沈英章、李毓智與呂文豪（依號次）3人具綠營色彩，今年打破慣例大張旗鼓張掛競選看板，兩週來，候選人跑遍旗山、美濃與大寮等重要票倉尋求支持。
熟悉選情人士分析，沈英章為民進黨高市議員、李毓智為現任水利會財務組長、呂文豪為水利會總幹事兼代理會長，民進黨自家人拚搏，有菊、英等派系佈局影子。另外，本週橋頭地檢署主任檢察官王柏敦率同檢察官陳靜宜，查獲薛姓樁腳涉嫌交付1000元賄款給史姓會員，訊後薛姓樁腳以新台幣5萬元交保，證明地方基層選舉仍有金錢流動。
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