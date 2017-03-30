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318學運占領立院案 北院明早11時宣判

2017-03-30  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕針對3年前發生的太陽花學運，北檢以違法《集會遊行法》、煽惑犯罪、妨害公務等罪起訴黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚等22人，台北地方法院將在明天早上11時宣判。

綜合媒體報導，北檢104年偵結太陽花學運後續的3起案件，包括318占領立法院、323攻占行政院、411路過中正一警局事件，起訴黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚、洪崇晏等人，其中318占領立法院案有22人被起訴，北院將在明早11點宣判。

北院去年審理本案時，曾傳喚林飛帆、陳為廷、黃國昌等主要被告，並現場勘驗錄影帶，釐清進入立法院時的行為是否涉嫌犯罪；至於323攻占行政院的告訴乃論刑事部分，行政院長林全去年上任時已裁示撤告。

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  • 318占領立法院案，林飛帆、陳為廷、魏揚等22人遭起訴，北院將在明早11點宣判。（資料照，記者陳志曲攝）

    318占領立法院案，林飛帆、陳為廷、魏揚等22人遭起訴，北院將在明早11點宣判。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 318佔領立法院 318太陽花學運 宣判 林飛帆 陳為廷 黃國昌
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