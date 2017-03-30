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潘維剛60歲生日前夕 金門扮飛人

2017-03-30  21:00

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席參選人潘維剛今天前往金門第一高峰太武山，在「毋忘在莒」勒石前發表「金門宣言」，強調參與、創造、改變，號召黨員一起回家。

將在明天度過60歲生日的潘維剛，沿路展現好心情，在友人力拱下，她學時下年輕人「飛拍」，透過鏡頭角度當起「飛人」，軟Ｑ的彈跳力令人驚艷。

潘維剛在友入及金門籍的國民黨中央委員張含麗陪同下，在毋忘在莒勒石前發表「金門宣言」表示，金門原是烽火遍地，現在很適合做為「兩岸和平示範特區」，但政府對金門的建設力度不夠。

她表示，過去長期在立法院財政委員會，認為透過修法，將金門酒廠上繳中央的經費回捐、留在金門；台灣之所以長治久安，金門功不可沒。

她指出，民主政治、政黨輪替是常態，如果新的政黨上來就是要消滅別的政黨，或用政治清算、鬥爭，絕非全民所願。

她表示，有人質疑，國民黨員的結構和社會的結構有落差，就是因很多失聯黨員沒回來，呼籲所有有黨籍無黨權朋友一起回家，參與才能創造、改變。

潘維剛說，推動中的「維新運動」，就是要為黨找人才，把信心找回來，絕不是為自己謀未來；她表示，2018年的7合1選舉，6都要拿回3都，達成至少過半的第一期目標，2020年才能重新拿回執政。

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  • 國民黨主席參選人潘維剛六十歲生日前夕，在金門「毋忘在莒」勒石前當「飛人」，展現驚人彈跳力。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席參選人潘維剛六十歲生日前夕，在金門「毋忘在莒」勒石前當「飛人」，展現驚人彈跳力。（記者吳正庭攝）

  • 國民黨主席參選人潘維剛（中），與支持者在金門「毋忘在莒」前呼籲黨員「回家」。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席參選人潘維剛（中），與支持者在金門「毋忘在莒」前呼籲黨員「回家」。（記者吳正庭攝）

  • 國民黨主席參選人潘維剛（上中），與支持者在金門「毋忘在莒」前發表「金門宣言」。（記者吳正庭攝）

    國民黨主席參選人潘維剛（上中），與支持者在金門「毋忘在莒」前發表「金門宣言」。（記者吳正庭攝）

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