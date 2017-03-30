中監不准阿扁參加李元簇公祭 陳致中這麼說

2017-03-30 20:02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對中監不准阿扁參加李元簇公祭，陳水扁兒子陳致中強調，希望法務部尊重醫療專業，不要作政治決定。

前副總統李元簇逝世，將於3月31日在台北市立第一殯儀館舉辦追思回顧及公奠，保外就醫的前總統陳水扁也接到邀請出席。

陳致中日前向中監申請出席公祭儀式，但今天下午台中監獄審核後，認為阿扁出席該項活動無助醫療，不同意他參加。

對此，陳致中晚間表示，對醫療有無助益，應由醫療專家判斷，而非法務部。

他說，據了解，法務部做出駁回決定前，並無請教醫療小組的評估意見，希望法務部尊重醫療專業，不要作政治決定。