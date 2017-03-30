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中市府追加預算 藍綠吵完後刪減4.4億

2017-03-30  18:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會臨時會今（30）日召開二、三讀會，藍綠黨團一大早各自動員備戰，綠營要求記名表決通過追加預算，藍營則堅持本預算刪除部分不能再追加，雙方各持己見、吵成一團，議長林士昌2度叫停政黨協商4小時，決議刪減歲出預算4億4千萬元。

市議會29日二讀會因藍綠陣營各自以議事規則技術杯葛導致流會，雙方今日嚴陣以待，最終朝野達成共識，通過歲入預算19億2千萬元，歲出預算31億1千萬元；而本預算已遭刪除的3億7千萬元則議會請示中央是否符合預算法，若合法，於下次會議再審。

30日臨時會二、三讀會，藍綠雙方都甲級動員，一早各自在黨團備戰。國民黨團書記長李中說，這次追加減預算有3億7千萬元是在總預算遭刪除，市府不該再辦理追加，堅持刪除；超黨派6位議員也批評市府罔顧市民生福祉，進行政治對抗鬥爭。

民進黨總召何文海則反駁，追加預算多屬i-Bike、汙水下水道、食物銀行、社區照顧關懷據點老人共餐等重大民生建設及中央補助款，議會早已經過廣泛討論和多次朝野協商，希望藍營應該以建設為重、照顧市民權益。

民進黨團並挾人數優勢，希望力拚以記名表決連闖二、三讀。不過，藍營開議後即以文山掩埋場悶燒提緊急動議，並頻頻發言，議場鬧烘烘，林士昌叫停休息。接著，雙方又各自為鄰里調整案表達立場。

中午休息過後開始政黨協商2小時，林士昌原本要依協商內容進行，李中則高分貝表示反對，強調經黨團大會不接受協商內容；民進黨議員見狀，也不滿的高喊要求記名表決，朝野又吵成一團，林士昌遂再度宣布休息政黨協商。

經冗長協商，雙力對峙的情況卻是「雷聲大雨點小」，表決戰並未上演，最後修正通過追加預算31億1千萬元，里鄰調整案將於下次會議於第二、三讀中繼續審查。

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  • 藍綠議員舌劍唇槍，氣氛劍拔弩張，議長只好宣布休息協商。（記者黃鐘山攝）

    藍綠議員舌劍唇槍，氣氛劍拔弩張，議長只好宣布休息協商。（記者黃鐘山攝）

  • 綠營挾人數優勢，要求記名表決通過追加預算。（記者黃鐘山攝）

    綠營挾人數優勢，要求記名表決通過追加預算。（記者黃鐘山攝）

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