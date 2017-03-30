政院版年改方案出爐 全教總給4大肯定、6個不足

2017-03-30 18:56

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院年改方案今天出爐，全國教師總工會發表聲明，有4大肯定，亦有6個不足之處，呼籲國會朝野黨團採納全教總修正建議，落實基金永續、世代共榮的年改目標。

理事長張旭政表示，全教總對政院版本有4大肯定：

1. 維持「國家負最後支付責任」之規定，年改會方案原擬取消國家負最後支付責任，經全教總要求保留，此次法案仍維持原規定，以確保國家應盡之責任。

2. 改革節省經費全數倒入退撫基金，原年改會方案，僅中央優存節省經費倒入退撫基金，而全教總一再主張改革不是讓政府得利，所有經費均應回歸公教退撫基金。政府有聽到全教總呼聲，此次法案規定系「政府節省經費，全數挹注退撫基金」，如此可望延長退撫基金年限，甚至解決財務破洞。

3. 退休起支緩衝期調整，對於中小學教師退休年齡，全教總一再主張，應從75開始逐年加1到85，即可退休起支。目前方案就緩衝期部分採納全教總主張，惟退休起支年齡猶待調整，全教總建議教育人員起支85制（年資+年齡）。

4. 遺屬年金維持二分之一，原年改會方案將遺屬年金調降為原退休金之3分之1，全教總遊說宜維持現行規定，行政院方案維持2分之1。

但全教總呼籲國會採納全教總修正建議，補足6個不足之處，包括：1.所得替代率造成年資不公，應往上做調整。2.教師退休起支年齡宜改為85（年資+年齡）制。3. 已退、在職標準不一，應維持一致。4. 月退休金調整機制不明確。5.不適任教師處理宜回歸教師法。6.修法前育嬰留職停薪年資亦應採計。

除了目前的公立學校教職員退休撫卹條例草案外，全教總認為其他相關法例應配合修訂，包括：1.公保年金化不應併入所得替代率。2. 退撫基金應另立新基金或分戶設帳。3. 退撫基金管理機制應加以調整。