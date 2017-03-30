總統拒見青年獎得主？ 媒體爆是救國團「指定時間」

2017-03-30 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統府今年未安排接見救國團青年獎章得主，引發「公益扯上政治」的批評，不過今（30日）曝光的文件指出，救國團向總統府要求安排行程，竟還指定要在特定時間，讓府方人士直呼是第一次接到這種要求。

救國團於昨（29日）天舉辦青年獎章頒獎典禮，傳出今年總統及行政院長都無法接見青年獎章得主，讓幾名得獎人感到失望，甚至有人認為執政者不該把公益活動政治化。

不過，據《上報》報導，總統府在今年1月接到要求安排接見青年得主的公文，救國團竟指定要求讓青年在「3月28日下午16:30時晉見」，府方回應該時段已有排定行程，救國團也未提出其他時間選項，只請總統發布賀電，沒想到會傳出「總統沒空接見青年獎章得主」的說法。

府方人士表示，「第一次有人來函請總統安排接見，還押上幾點幾分。」直呼傻眼，網友則認為，救國團要求總統接見還指定時間，有點誇張，紛紛留言「總統府歸救國團管？」、「叫總統來朝聖的意思嗎？」

對此，救國團主任葛永光證實有看過這份函文，但他表示相關聯絡是前主任張德聰任內進行的，詳細情況他不清楚；這次在聯絡上發生的問題救國團會進行調整，希望明年可以順利安排總統接見青年獎章得主。