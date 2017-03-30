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對病情沒幫助 中監不准阿扁出席李元簇告別式

2017-03-30  18:12

［記者楊政郡／台中報導］前副總統李元簇世逝於31日在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠，保外就醫的前總統陳水扁也接到受邀出席，阿扁兒子陳致中日前向中監申請出席公祭儀式，今天下午台中監獄審核後，認為阿扁出席該項活動無助醫療，不同意他參加。

台中監獄是29日上午接到阿扁的申請書，今天上午召開會議審核，約下午5時許在中監網站上公佈審核結果，據獄方審議指出，審酌陳前總統的病情複雜，生命身體健康風險變數高，參加該活動需長途跋涉至台北，對於其醫療無助益，應已超出治療的必要範圍，為維護其健康，因此不同意讓他參加該項活動。

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  • 前副總統李元簇世逝於31日在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠，保外就醫的前總統陳水扁也接到受邀出席。（資料照，記者廖振輝攝）

    前副總統李元簇世逝於31日在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠，保外就醫的前總統陳水扁也接到受邀出席。（資料照，記者廖振輝攝）

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