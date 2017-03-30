煞車塊陸續脫落！？ 立委爆台鐵電聯車大出包

2017-03-30 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康爆料，擔綱台鐵中北部主力區間車的「EMU800型電聯車」大出包，煞車系統的摩擦材質壽命未到期卻陸續脫落，嚴重影響行車安全，原因疑似與當年廠商偷偷替換較廉價的煞車零件，導致材質不相容有關。

煞車片換燒結式 與煞車碟不相容

段宜康今天在臉書爆料，台鐵800型電聯車「大出包了」，作為煞車系統燒結閘瓦的摩擦材料「煞車塊」陸續脫落，嚴重影響行車安全。

段宜康指出，5年前台鐵採購800型電聯車時就已埋下今日之禍，當時「台灣車輛公司」與日商「日本車輛公司」合作，在電聯車採購案中得標，2012年交貨，卻把當初得標時承諾的頂級德國製燒結式煞車片，偷偷換成日本製合成式煞車片，公共工程委員會和台鐵得知後罰了一點錢，並要求廠商將剎車片改回燒結式，就「唏哩呼嚕過關」。

但段宜康說，後來替換的煞車皮並非投標時承諾的德國頂級品牌Knorr，而是次級的日本Nabtesco產品；且台鐵要求台車公司更換煞車片時，竟未要求同步替換與燒結式煞車片相容的「鑄鋼煞車碟」，反而繼續採用搭配合成式煞車片的「鑄鐵煞車碟」，不相容的材質，導致煞車片及煞車碟都嚴重耗損，而合約中規定的材料壽命根本還沒到。

段宜康批評，台車和日車投標時，拿國際大廠的高規格配件來騙分數，卻拿次級品來濫竽充數，而相關單位讓他們罰罰錢就過關，「台車和日車賺了錢，咱們可就倒楣了。」