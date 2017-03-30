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李元簇告別式 李登輝、馬英九可望同台

2017-03-30  17:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統李元簇在本月8日凌晨辭世，明天上午8時30分在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，屆時前總統李登輝與馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮與蕭萬長、吳敦義等人都將出席，李登輝並將發表追思談話。至於前總統陳水扁是否出席，總統府發言人張文蘭說，由中監決定。

張文蘭說，副總統陳建仁擔任主祭官，內政部部長葉俊榮、外交部部長李大維、國防部部長馮世寬及監察委員劉德勳擔任覆旗官。總統府也將製作李前副總統生平事略小冊及追思影片，記錄李前副總統一生行誼，供國人追悼憑念。公奠禮結束後，移至第二殯儀館火化，下午發引安葬於法鼓山植存生命園區。

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  • 前副總統李元簇明天在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，屆時前總統李登輝與馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮與蕭萬長、吳敦義等人都將出席，李登輝並將發表追思談話。（資料照）

    前副總統李元簇明天在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，屆時前總統李登輝與馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮與蕭萬長、吳敦義等人都將出席，李登輝並將發表追思談話。（資料照）

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