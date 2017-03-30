李元簇告別式 李登輝、馬英九可望同台
2017-03-30 17:17
〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統李元簇在本月8日凌晨辭世，明天上午8時30分在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦追思回顧及公奠禮，屆時前總統李登輝與馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮與蕭萬長、吳敦義等人都將出席，李登輝並將發表追思談話。至於前總統陳水扁是否出席，總統府發言人張文蘭說，由中監決定。
張文蘭說，副總統陳建仁擔任主祭官，內政部部長葉俊榮、外交部部長李大維、國防部部長馮世寬及監察委員劉德勳擔任覆旗官。總統府也將製作李前副總統生平事略小冊及追思影片，記錄李前副總統一生行誼，供國人追悼憑念。公奠禮結束後，移至第二殯儀館火化，下午發引安葬於法鼓山植存生命園區。
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