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親民黨黨慶 宋楚瑜大秀APEC照片、談年改

2017-03-30  17:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨黨主席宋楚瑜在黨慶茶會中，大秀從未曝光過的祕魯亞太經合會（APEC）照片，笑指中國國家主席習近平指其橘色領帶，說「橘子還是橘子，沒有變綠吧？」。對於年金改革，宋楚瑜也強調「改革比革命還難」，不可能一步到位，更不要汙名化。

除親民黨黨團幹部李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞、親民黨副秘書長劉文雄等人外，茶會席邀民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團首席書記長林為洲、時代力量立院黨團發言人吳崢、李兆立及林穎孟、財信傳媒董事長謝金河、苗栗縣長徐耀昌、國民黨立委陳雪生等人出席。

宋楚瑜大秀多張從未曝光過的秘魯APEC照片，細數與各國領導人、國際組織領袖及企業人士之合照與談話，其中，宋楚瑜還提及與習近平碰面時，因習近平仍記得先前宋習會他穿戴橘色領帶，而指著他的橘色領帶開玩笑問：「橘子還是橘子，沒有變綠吧？」

宋楚瑜在會後受訪時指出，此次特別公布這些照片，是要在親民黨的大日子中，向黨員說明他們過去這一年做了什麼，他們如何為台灣發聲，又不與對岸發生衝突的分寸拿捏，一切都要務實、以民為本，才能讓人民感受到親民黨存在的價值。

對於地方選舉，宋強調不會參與台北市長選戰，但有積極部屬各縣市議員候選人，還需一段時間整合；至於一例一休議題，宋則強調三點，分別為做五天休兩天、休兩天必須給基班費，以及休兩天的加班費，必須顧及企業主需要以及不得強迫勞工加班。

在兩岸關係與遭中國拘禁的民進黨前黨工李明哲議題，宋楚瑜表示兩岸在人全、制度上有許多差異，必須彼此尊重、了解，處理李明哲問題應理性、務實處理，任何激烈言語、情緒都無助解決問題，對岸也已對此有初步回應，應有制度性管道處理與溝通。

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  • 親民黨舉辦17週年黨慶茶會，黨主席宋楚瑜與青年黨員合照。（記者鄭鴻達攝）

    親民黨舉辦17週年黨慶茶會，黨主席宋楚瑜與青年黨員合照。（記者鄭鴻達攝）

  • 親民黨主席宋楚瑜強調，處理年金改革要有耐心，切勿抱持「畢其功於一役」心態。（記者鄭鴻達攝）

    親民黨主席宋楚瑜強調，處理年金改革要有耐心，切勿抱持「畢其功於一役」心態。（記者鄭鴻達攝）

  • 宋楚瑜出示照片，表示習近平指著其橘色領帶開玩笑。（記者鄭鴻達翻攝）

    宋楚瑜出示照片，表示習近平指著其橘色領帶開玩笑。（記者鄭鴻達翻攝）

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