何韻詩邀赴港旅遊 柯：在台灣看政論節目更有趣
2017-03-30 17:06
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨脫口「香港一個小島有什麼好看」，引發熱議，香港歌手何韻詩與旅遊團體活現香港，紛紛邀請柯到香港遊玩，並表示願意為他導覽。柯文哲今在印度受訪時說，有機會的話他可以去，但他還是認為台灣比香港好吃好玩又好看，而且「再怎麼無聊，晚上看政論節目都有趣多了。」言下之意，顯然對香港興趣缺缺。
柯文哲今早參訪甘地紀念館後受訪時，又被問及到香港旅遊的看法，柯也再次重申台灣更好玩。柯指出，泰國每年到台灣旅行人數，原本只有10萬人，自從免簽上路後增加到19萬人，可是泰國到香港去竟然一年有50幾萬，柯疑惑表示，「我說我們台灣好吃好玩好看，再怎麼無聊晚上看政論節目都有趣多了，應該是去台灣玩，怎麼會去香港玩？」
對於來自香港的邀約，柯文哲說，有機會當然可以去玩，「不過台北已經玩不完了」，他認為台北更好玩。由於柯文哲日前強調自己去過香港，才會認為台北更好玩，現場記者追問他以前去香港的感覺如何？柯直言，「我以前去香港，就是最多就去太平山看一看，我覺得陽明山夜景還是比較漂亮。」
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