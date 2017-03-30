林國春不認喊殺總統 綠委：像屁孩被抓 瞎掰想脫罪

2017-03-30 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春昨因「養尊處優，該不該殺」惹風波，但他拒絕道歉、堅決否認有指名道姓。對此，民進黨立委林俊憲今嘲諷，「越強行辯解越顯得更加醜陋，活像小屁孩被抓到警局後亂掰只想脫罪的醜態」。

林俊憲今於臉書分享本報影音新聞，並撰文直指，林國春喊完小英總統該殺後，馬上接著說，「這在過去早就砍頭啦」，網路上都有影片可看；他質疑，林國春連砍頭都喊了，「還辯解什麼？」大酸林國春越強辯，只會更突顯其醜陋，「活像小屁孩被抓到警局後亂掰只想脫罪的醜態」。

林俊憲也批評，「林國春竟連道歉都不願，這是什麼水準的議員？」建議「該怎麼辦就怎麼辦，該提告就告」，以直報怨才是上策。