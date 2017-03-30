| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
辜成允摔下晶華樓梯不治 北檢首傳晶華董座潘思亮 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

林國春不認喊殺總統 綠委：像屁孩被抓 瞎掰想脫罪

2017-03-30  17:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春昨因「養尊處優，該不該殺」惹風波，但他拒絕道歉、堅決否認有指名道姓。對此，民進黨立委林俊憲今嘲諷，「越強行辯解越顯得更加醜陋，活像小屁孩被抓到警局後亂掰只想脫罪的醜態」。

林俊憲今於臉書分享本報影音新聞，並撰文直指，林國春喊完小英總統該殺後，馬上接著說，「這在過去早就砍頭啦」，網路上都有影片可看；他質疑，林國春連砍頭都喊了，「還辯解什麼？」大酸林國春越強辯，只會更突顯其醜陋，「活像小屁孩被抓到警局後亂掰只想脫罪的醜態」。

林俊憲也批評，「林國春竟連道歉都不願，這是什麼水準的議員？」建議「該怎麼辦就怎麼辦，該提告就告」，以直報怨才是上策。

廣告
  • 對於新北市議員林國春否認喊殺總統，民進黨立委林俊憲嘲諷，「越強行辯解越顯得更加醜陋，活像小屁孩被抓到警局後亂掰只想脫罪的醜態」。（資料照，記者林正坤攝）

    對於新北市議員林國春否認喊殺總統，民進黨立委林俊憲嘲諷，「越強行辯解越顯得更加醜陋，活像小屁孩被抓到警局後亂掰只想脫罪的醜態」。（資料照，記者林正坤攝）

  • 林俊憲今於臉書撰文狠酸林國春。（圖擷取自林俊憲臉書）

    林俊憲今於臉書撰文狠酸林國春。（圖擷取自林俊憲臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林俊憲 林國春 該不該殺 養尊處優
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：林國春不認喊殺總統 綠委：像屁孩被抓 瞎掰想脫罪


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.