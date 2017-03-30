世大運反恐演習出動黑鷹機 蔡英文：防恐維安滴水不漏

世大運災害防救及反恐演習30日舉行，項目包括黑鷹直升機垂降反恐人員，攻堅搶救人質等演練。（記者簡榮豐攝）

2017-03-30 17:02

〔記者何世昌／台北報導〕台北世大運八月登場，北市府與國防部聯合在台北田徑場舉行「世大運災害防救及反恐演習會」，演習劇本背景設計為世大運開幕式，場外有歹徒狹持公車，場內則有恐怖行動；共出動4000名人力參與演習，包含市刑大霹靂小組、憲兵特勤隊及3架直升機、285等車輛，場面逼真。總統蔡英文親臨視察後大讚，本次演習推演縝密，讓防恐維安滴水不漏。

本月25日美國拉斯維加斯發生歹徒狹持雙層巴士，造成1死1傷。本次演習也在台北田徑場外安排類似情節，2名歹徒狹持選手專車，並勒索1000萬元。台北市刑大特勤中隊（霹靂小組）截停專車，並進行談判；警方也使出親情攻勢，立刻找來歹徒妻子溫情喊話，並假裝同意付款，聲東擊西製造空擋，擊斃1名歹徒、另1名逮補。

場外緊張，場內也刺激。開幕式登場前，場邊巡邏時發現疑似爆裂物，警政署刑事警察局防爆小組立刻擊解。開幕式登場後，場邊飄出不明橘色氣體，台北田徑場內數名表演人員疑似因吸入臥倒場邊；場內工作員引導疏散，環保局於第一時間穿戴防務面罩、防護鞋，並於現場拉出封鎖線、架設除汙通道；國軍33化兵群隨後排除化學災害。

另一方面，場邊大樓樓頂有恐怖份子駐守。接獲情報後，憲兵特勤狙擊手在制高點擊斃將恐怖份子擊斃，OH-58奇歐瓦戰搜機隨即於空中盤旋搜集情報，2架黑鷹直升機緊接載運憲兵特勤隊於樓頂垂降至地面，並展開攻堅，搶回選手人質、擊殺恐怖份子。

與此同時，觀眾席有恐怖份子施放炸彈，造成大量傷亡。場外設置檢傷區，由檢傷官以SARAT檢傷法，快速檢傷，由台大、新光、聯合、婦幼醫院醫師現場處理。演習也模擬場邊大樓發生火災，濃煙竄出，消防隊派出雲梯車搜救。

本次演習事前已演練3次。正式演習長達2小時，動員2000名臨演、2000名軍警消等人力，3架直升機、285輛車（消防車、卡車、裝甲車等）。總統蔡英文、台北副市長陳景峻、國防部長馮世寬等人親臨視察。

蔡英文視察後點評，看到北市府針對世大運期間的潛在危機，進行縝密推演，各單位攜手合作也讓防恐維安做到滴水不漏。由於世大運遍及5縣市，這是整個國家必須共同投入的盛會，因此會請行政院各部會，尤其是軍警消單位強化危機管理、共同維護安全，才能讓國外選手「快樂來、平安離開」，並且在最安全的環境欣賞台灣的精彩與國力。

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