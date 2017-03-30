參訪甘地紀念館 柯文哲：印度版白色力量

2017-03-30 17:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲率團參訪東南亞，今邁入第五天。今一早他前往甘地紀念館參觀，在館方介紹下，觀看甘地生前住所，還敲響館內世界和平紀念鑼。會後受訪時，柯文哲表示，甘地就像是印度版白色力量，掙脫殖民的命運後也提倡非暴力，並沒有對當初統治者做什麼報復，才讓這個國家可以平和地走下去。由於日前柯文哲的反「去蔣化」言論引發諸多批評，這段談話也似乎是在回擊攻擊他的人。

柯指出，甘地生前最後一百多天住的地方非常簡樸，這呼應了他以前想法，就是用最簡單心靈去面對複雜的世界。此外，甘地提倡非暴力，最後脫下西裝穿上苦行僧的白袍，用最簡單的方法、用他的精神和力量去改變印度、改變英國，甚至改變人類的歷史，柯直言「這好像是印度版白色力量」。

柯也意有所指地談到，印度以前被殖民，然後在掙脫非殖民的時候，甘地還是提倡非暴力，並不要對統治者做什麼報復，才讓國家更平和地走下去，「非暴力是一個甘地的精神，有些東西可以給我們參考參考」。

他認為大家應該像甘地一樣，該做的事情還是要做，雖然會被罵被幹甚至被暗殺，但總是減少一個時代的爭執，所以「快快樂樂認真過每一天，用簡單心靈面對複雜的世界，這是我的主張」。