被宋楚瑜cue到尊稱「兄」 27歲的他瞬間嚇到...

親民黨17周年黨慶，黨主席宋楚瑜吹蠟燭。（記者廖振輝攝）

2017-03-30 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天為親民黨17周年黨慶，並邀請各朝野參加、交流，時代力量發言人吳崢也代表黨團前往參加，卻意外被親民黨主席宋楚瑜點名，讓他瞬間嚇到。

吳崢在臉書透露，他參與親民黨黨慶，在台下聽宋楚瑜致詞，沒想到突然被他cue到，「吳崢兄，你知道我當年....」，而聽到這句話讓年僅27歲的吳崢「嚇得瞬間超有精神」。

網友看到後也笑翻，「吳崢兄？」、「瞬間變大叔等級」、「瞬間老50歲」；立委林昶佐見狀後也回覆說，「吳崢已經被昶辦訓練得隨時可以清醒」。

今天為親民黨黨慶，親民黨立法院黨團邀請立法院各黨團參加；黨主席宋楚瑜在會中，也針對黨接下來的目標與方向發表談話。